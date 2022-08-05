З закону про колаборантів хочуть прибрати кілька заборон: що зміниться

Кабінет міністрів пропонує змінити закон про колаборантів, уточнивши моменти з кримінальною відповідальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, на засіданні Кабміну схвалили законопроект про зміни до Кримінального кодексу України, які стосуються покарання для колаборантів.
Зокрема, пропонується викласти частину четверту статті 111-1 КК в новій редакції, яка дозволить вивести з-під заборони деякі види бізнесу, необхідні для забезпечення життєдіяльності окупованих територій.
"Також не буде покарана така діяльність, якщо вона не була добровільною, а здійснювалася під тиском окупаційних органів", - додав Мельничук.
Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що у колаборантів відбиратимуть майно, а також розповів, як це буде працювати.
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