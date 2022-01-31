Закону не буде. Чи введуть відстрочку по штрафах для ФОПів без касових апаратів

"Що стосується законопроекту про РРО, ті сумлінні, які встановили для них відстрочку", - сказав він.

При цьому він заявив, що"на жаль, цей процес був політизований".

"Відповідна правка буде внесена в якийсь законопроект, який буде подаватися до другого читання і це питання буде вирішено. Та обіцянка, яку було дано, всі сумлінні будуть підтримані, просто ми шукаємо форму", - додав він.

Нагадаємо, під Верховною Радою минулого тижня пройшли акції ФОПів з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати.

Під час протестів спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що буде подано "законопроект, за яким до кінця цього року не сплачуватимуть штрафи особи, яка не встановила РРО за умови, що вони встановлять".

Після цього у Раду був поданий законопроект, згідно з яким з 1 січня по 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО скасовуються. Всім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів.