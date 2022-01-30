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ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів: яка умова

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Україна, Неділя 30 січня 2022 06:30
ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів: яка умова Фото: штрафи для ФОПів скасують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада планує схвалити закон про скасування штрафів для ФОПів, які не встановили касові апарати (РРО). Голосування планується на 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію нардепа Ярослава Железняка Telegram-каналі.

Умови скасування штрафів

Згідно з документом, 1 січня по 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО скасовуються.

Всім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів.

Голосування планується 1 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня.

Протести ФОПів

Під Верховною Радою минулого тижня пройшли акції ФОПів з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати

Під час протестів спікер Ради Руслан Стафанчук заявив, що буде подано "законопроект, за яким до кінця цього року не сплачуватимуть штрафи особи, яка не встановила РРО за умови, що вони встановлять".

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

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