ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів: яка умова

Верховна рада планує схвалити закон про скасування штрафів для ФОПів, які не встановили касові апарати (РРО). Голосування планується на 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію нардепа Ярослава Железняка Telegram-каналі .

Умови скасування штрафів

Згідно з документом, 1 січня по 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО скасовуються.

Всім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів.

Голосування планується 1 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня.

Протести ФОПів

Під Верховною Радою минулого тижня пройшли акції ФОПів з вимогою скасувати обов'язок встановлювати касові апарати

Під час протестів спікер Ради Руслан Стафанчук заявив, що буде подано "законопроект, за яким до кінця цього року не сплачуватимуть штрафи особи, яка не встановила РРО за умови, що вони встановлять".