Українці назвали рідні мови та мови спілкування вдома і на роботі

Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українська є рідною для 73% громадян, але розмовляють нею не завжди

Більшість українців (73,4%) називають українську мову рідною. Ще 22,0% респондентів - російську, 1,7% - іншу, 2,9% не змогли відповісти.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, українською переважно розмовляють вдома 60,9% громадян, російською - 36,0%.

На роботі переважно спілкуються українською 57,2% опитаних, російською - 24,1%, і українською, і російською однаково часто - 16,2% респондентів.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, переважна більшість українців (82%) вважають, що керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Водночас 51% українців вважає, що мовні права україномовних людей порушються на окупованих Росією територіях.