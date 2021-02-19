Закон про мову: більшість громадян підтримали обслуговування українською

Ще для чверті жителів країни (26%) нова норма закону байдужа, 1% - вперше про це чують, а 2% - не визначилися.

На практиці бажання обслуговуватися українською мовою висловили більше половини респондентів (52%), тоді як не хочуть обслуговуватися українською мовою 15% мешканців країни. Для третини опитаних (31%) це байдуже, а 2% - не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.