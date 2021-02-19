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Закон про мову: більшість громадян підтримали обслуговування українською

Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (51%) підтримує перехід сфери обслуговування на українську мову. Протилежної точки зору дотримується кожен п'ятий (20%) опитаний.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Ще для чверті жителів країни (26%) нова норма закону байдужа, 1% - вперше про це чують, а 2% - не визначилися.

На практиці бажання обслуговуватися українською мовою висловили більше половини респондентів (52%), тоді як не хочуть обслуговуватися українською мовою 15% мешканців країни. Для третини опитаних (31%) це байдуже, а 2% - не визначилися.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляло, закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був прийнятий 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, в тому числі про використання державної мови у сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою. Зокрема, частина норм набула чинності 16 січня 2021 року.

За даними опитування КМІС, майже дві третини українців (61,7%) українців підтримують чинну норму закону про обслуговування українською мовою. Не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

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