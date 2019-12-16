Закон про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком, - Гончарук

Зареєстрований урядовий законопроєкт про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком. Про це, відповідаючи на питання РБК-Україна, заявив голова уряду Олексій Гончарук в ефірі Свобода слова на ICTV.

Гончарук наголосив, що уряд не рекомендує і не подає до Верховної ради законопроектів, які спрямовані проти конкретних осіб або банків.

"Дуже часто, коли банки або виводяться з системи або визнаються несплатопроможними, ризики їх повернення через судове рішення може дестабілізувати систему. Закон спрямований саме на те, щоб унеможливити такі шкідливі для економіки фактори", - заявив Гончарук

Так, премєр-міністр пояснив, що проект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" направлений на захист платників податків.

"Цей той випадок, коли рішенням суду може бути завдана значно більша шкода ніж та, яка відшкодована.. Питання не лише про ПриватБанк. У нас в Україні більше 500 мільярдів проблемної різної заборгованості. Тобто десятки банків свого часу були виведені з ринку через те, що їх власники або менеджмент поводили себе неадекватно", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Законопроект покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. У той же час передбачено нововведення в ситуаціях, коли Міністерство фінансів стає власником такого банку (націоналізація).

Нагадаємо, в листопаді Гончарук заявив, що ПриватБанк не повернуть у власність олігарха Ігоря Коломойського. У відповідь на це останній зазначив, що поверне банк найближчим часом, а Міжнародний валютний фонд про це нібито знає.