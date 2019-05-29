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У Раді в середу розглянуть законопроект про ТСК

Новини » Політика    29.05.2019 - 11:10
У Раді в середу розглянуть законопроект про ТСК
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет має ухвалити рішення щодо необхідності прийняття закону у другому читанні

Сьогодні, 29 травня, профільний комітет Верховної ради розгляне проект закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України" до другого читання. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань регламенту та організації роботи ВР на 29 травня, повідомляє РБК-Україна.

Так, комітет має розглянути законопроект №1098  та ухвалити рішення щодо необхідності його прийняття у другому читані.

Згідно пояснювальної записки, законопроектом пропонується  врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій.

Зокрема, у законі прописано, що підставами для утворення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції або законів органами держвлади, керівниками установ чи організацій, що становлять суспільний інтерес.

У тому числі, йдеться про повідомлення про загрозу суверенітету, територіальній цілісності, а також про повідомлення щодо масового порушення прав,  свобод і законних інтересів громадян.

Нагадаємо, законопроект було проголосовано в Раді у першому читанні 25 квітня 2019 року. Його підтримали 238 депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття низки законів. "Я вважаю, роль Верховної ради повинна бути посилена, її контрольні функції... ми повинні прийняти закон про ТСК, про реформу парламенту, про розподіл комітетів у парламенті", - підкреслював спікер Ради.

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