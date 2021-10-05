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Закон про столицю має пройти експертизу Венеціанської комісії та Ради Європи, - Кличко

Автор: Уляна Безпалько, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Закон про столицю повинен пройти експертизу Венеціанської комісії та Ради Європи. Він може бути проголосований тільки після отримання їх висновку.

Про це заявив мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

У парламенті є законопроект, який все-таки повинен розділити повноваження київського міського голови і голови адміністрації.

"Але, якщо ми хочемо побудувати європейське місто і європейську країну, ми повинні спиратися виключно на європейські принципи. І той законопроект, який готується, повинен обов'язково пройти експертизу Венеціанської комісії, Ради Європи", - сказав Кличко.

Він повідомив, що спілкується з європейськими партнерами, які спостерігають за ситуацією в Києві.

"І вони кажуть: дивно, коли хтось збирається будувати місцеве самоврядування зверху вниз, а не знизу вгору, як це робиться у всіх цивілізованих і демократичних країнах", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, у "Слузі народу" запевняють, що ухвалення закону про столицю ніяким чином не вплине на обмеження повноважень чинного мера Києва Віталія Кличка.

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Віталий Кличко