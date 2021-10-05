Закон про столицю має пройти експертизу Венеціанської комісії та Ради Європи, - Кличко

У парламенті є законопроект, який все-таки повинен розділити повноваження київського міського голови і голови адміністрації.

"Але, якщо ми хочемо побудувати європейське місто і європейську країну, ми повинні спиратися виключно на європейські принципи. І той законопроект, який готується, повинен обов'язково пройти експертизу Венеціанської комісії, Ради Європи", - сказав Кличко.

Він повідомив, що спілкується з європейськими партнерами, які спостерігають за ситуацією в Києві.

"І вони кажуть: дивно, коли хтось збирається будувати місцеве самоврядування зверху вниз, а не знизу вгору, як це робиться у всіх цивілізованих і демократичних країнах", - повідомив Кличко.