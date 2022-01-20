Закон про санкції можуть змінити: фігурантів зобов'яжуть платити податки

Верховній раді України пропонують внести зміни до закону про санкції, щоб зобов'язати фігурантів таких списків платити податки. На сьогодні він блокує всі фінансові та економічні зобов'язання підсанкційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту № 6529 на сайті Ради.

Зазначимо, санкції включають блокування активів на території України. Але тепер до закону хочуть додати виняток, щоб санкції не стосувалися операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску, інших грошових зобов'язань, погашення (стягнення) податкового боргу і так далі. Також це виключення додадуть до пункту про зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Як йдеться в пояснювальній записці, українське законодавство не передбачає особливостей сплати податків і зборів підсанкційними особами. Тому зміни пропонуються, щоб уникнути втрат бюджету, а також забезпечити виконання платниками податків своїх обов'язків.