Закон про ринок землі пройшов перше читання: як голосували нардепи

Опубліковано, хто і як проголосував за законопроект про відкриття ринку землі. Дані опубліковані на сайті парламенту.

Як зазначається, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення під номером 2178-10 підтримали 240 депутатів, проголосували проти 52 депутати, утримались 57 депутатів. Таким чином, законопроект був прийнятий за основу.

Фото: результати голосування (РБК-Україна)

Як уточнюється, з фракції "Слуга народу" відкриття ринку землі підтримали 227 депутів, проти проголосували три депутати (Георгій Мазурашу, Сергій Нагорняк та Анна Скороход) і 16 утримались.

У фракції "Опозиційна платформа За життя" двоє депутатів проголосували проти законопроекту, всі інші були відсутні, відповідно до результатів голосування.

У фракції "Європейська солідарність" троє нардепів не голосували, інші проголосували проти, нардепи від "Батьківщини" голосували проти законопроекту про ринок землі, один нардеп від "Голосу" не голосував, решта - утримались. У депутатській групі "За майбутнє" троє нардепів голосували проти, троє - не голосували, інші утрималися.

Позафракційні підтримали законопроект про відкриття ринку землі у кількості 13 голосів, проти 7.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект про ринок землі.

Зазначимо, сьогодні зранку Верховна рада приступила до розгляду законопроектів про ринок землі. Після відкриття засідання Ради нардепи обговорювали чи варто виносити на голосування дане питання. Більшість фракцій в Раді виступали за те, щоб відкласти розгляд питання.

Крім того, депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи - За життя" блокували президію та трибуну Верховної Ради, яка мала розглянути законопроєкт про скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення.