Закон про регламент Ради зняли з розгляду

Законопроект про зміни до регламенту Верховної ради буде доопрацьований через ризики порушення конституційних прав народних депутатів. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, доопрацьований документ буде узгоджений з усіма фракціями парламенту.

"Я сьогодні відкликав цю версію регламенту. Адже було багато питань щодо конституційності деяких норм. Зокрема, обмеження щодо 45-ти депутатів, коли мова йде про скасування постанови. Це може бути розцінено як порушення конституційних прав", - заявив Арахамія.

Він також пояснив, що створять робочу групу для доопрацювання законопроекту.

"Ми вирішили взяти по два представника з кожної фракції і доопрацювати законопроект, щоб не було звинувачень, що монобільшість змінює регламент під себе. Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була погоджена версія. Тому що його треба міняти, тому що він реально архаїчний ", - додав Арахамія.

Нагадаємо, дані зміни передбачають, що голосування на пленарному тижні буде проходити тільки в четвер. При цьому у вівторок і середу буде проводитися обговорення законопроектів за процедурою першого, другого чи третього читання.