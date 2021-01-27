Закон про референдум включає електронне голосування: у чому ризики

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон про референдум включає два способу голосування. Українці можуть проголосувати безпосередньо на дільницях, заповнивши паперові бюлетені, і електронне голосування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під знаком опитування. Як і навіщо Рада прийняла закон про референдум".

Для запуску голосування онлайн слід врахувати всі нюанси - наприклад, захист системи від злому і витоку персональних даних.

"Багато депутатів з різних фракцій пропонували виключити ці норми - це залишилося. Але фактично електронне голосування не буде працювати, тому що в перехідних положеннях зазначено, що воно потребує окремого закону і буде вводитися разом з електронним голосуванням на виборах", - сказала член робочої групи з розробки законопроекту, експерт Центру політико-правових реформ і коаліції РПР Юлія Кириченко.

При цьому перший заступник голови парламентського комітету з питань державної влади Роман Лозинський вважає, що норми в законі з приводу електронного голосування прописані так, що їх можна трактувати дуже широко. Він уточнив, що документ дає Центрвиборчкому повноваження вирішувати, як буде проводитися електронний референдум в обхід парламенту, що також йде в розріз з Конституцією.

"Виходить, що цей орган, де більшість членів контролюється владою, може приймати будь-які рішення по електронному голосуванню без парламенту, без підготовки баз даних, без безпеки персональних даних. І з можливістю фальсифікувати результати", - припустив нардеп.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада у другому читанні остаточно ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни в Конституцію, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом за вимогою не менш як 3 млн українців.