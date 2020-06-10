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Стефанчук: хотілося б, щоб референдуми не вносили розкол

Новини » Політика     10.06.2020 - 09:15
Стефанчук: хотілося б, щоб референдуми не вносили розкол
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук хоче, щоб референдуми об'єднували людей

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про референдум розроблений заради реалізації самого принципу народовладдя і обіцянок, даних перед минулорічними виборами. Він хотів би, щоб референдуми носили об'єднавчий характер.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Влада народу: навіщо Зеленському всеукраїнський референдум і як його будуть проводити".

Перший віце-спікер парламенту хоче, щоб референдуми об'єднували людей, а не вносили розкол

"Ми думаємо над тим, щоб показати міць цього механізму в об'єднавчому плані, як було з референдумом про незалежність 1991 року. Референдум - це допомога влади, щоб мати єдину думку українського народу щодо якихось важливих питань", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у Раді розповіли, коли розраховують прийняти закон про референдум в першому читанні.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський подав у Раду закон про народовладдя.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Руслан Стефанчукреферендум
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