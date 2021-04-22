Закон про призов резервістів в армію без мобілізації набере чинності вже завтра

Він набирає чинності на наступний день після публікації.

Закон дозволить оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їх боєздатність під час військової агресії.

Вводиться і новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

На громадян, яких призиватимуть з числа резервістів в особливий період, поширюються ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих осіб.

На базі військкоматів створять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; упорядковуються питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, в тому числі за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Буде запроваджено електронний програмний продукт - автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.