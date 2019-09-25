Закон для запобігання руйнування доріг набув чинності

У середу, 25 вересня, закон, спрямований на запобігання руйнування доріг набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що вчора він був опублікований у виданні "Голос України".

РБК-Україна писало, що 12 вересня Рада прийняла за основу цей законопроект. Тоді "за" проголосували 337 нардепів.

У цьому законі йдеться про те, що для запобігання руйнування автодоріг перевантаженими транспортними засобами, забезпечення цільового використання штрафів за порушення законодавства про автотранспорт, пропонується тепер такі штрафи включити в джерела формування Державного дорожнього фонду України, який створено у складі спеціального фонду державного бюджету

Нагадаємо, що сьогодні також набув чинності закон, що передбачає, штрафи за руйнування доріг перевантажених транспортом. Зокрема, за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, раніше Рада прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про окремі питання здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.