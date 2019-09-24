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Опубліковано закон про штрафи за руйнування доріг

Новини » Політика    24.09.2019 - 13:18
Опубліковано закон про штрафи за руйнування доріг
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок Зеленський підписав закон про штрафи за руйнування доріг

У виданні "Голос України" опублікували законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Таким чином, вже у середу, 25 вересня, закон набуде чинності.

Документом встановлюється, що:

  • за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в понеділок проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський. Так, 17 вересня цей закон передали на підпис Зеленському. До цього проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його прийняли в цілому, це підтримав 331 парламентарій.

Додамо також, парламент 12 вересня схвалив за основу і в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду" для запобігання руйнуванню доріг.

Зеленський схвалив закон про запобігання руйнуванню доріг Зеленський підписав закон про штрафи за руйнування доріг
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