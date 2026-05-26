Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ

19:12 26.05.2026 Вт
2 мин
Откажется ли правительство от налогообложения посылок?
Юрий Дощатов, Дмитрий Левицкий
Фото: в Минфине отреагировали на решение парламента (Getty Images)

Налогообложение посылок, которое сегодня отклонил парламент, одно из условий Международного валютного фонда. От выполнения этих условий зависит финансирование Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений - важное финансово-экономическое решение для Украины.

"Речь идет прежде всего о создании конкурентных условий для украинского бизнеса, а также о детенизации экономики, дополнительном ресурсе для государственного бюджета и гармонизации законодательства с подходами ЕС", - пояснили в министерстве.

В то же время, как напомнили в Минфине в ответ на запрос РБК-Украина, этот вопрос является частью программы сотрудничества с МВФ.

"Последовательное выполнение договоренностей позволяет нам сохранять доверие международных партнеров и обеспечивает международное финансирование, в частности бюджетную часть пакета поддержки USL от ЕС на 2026-2027 годы", - отметили в Минфине.

Поэтому министерство планирует продолжить работу с народными депутатами, профильными комитетами и бизнес-сообществом для дальнейшей проработки и реализации этого решения.

Провал закона о посылках

Напомним, сегодня Рада не поддержала законопроект №12360, а также отклонила предложенные к нему правки по налогообложению посылок. На повторное второе чтение документ также отказались отправлять. Поэтому, как объяснял нардеп Ярослав Железняк, теперь Кабмину придется вносить в Раду отдельный законопроект.

Голосование происходило на фоне начала работы миссии МВФ в Киеве. Это один из самых сложных пересмотров программы между Украиной и фондом, и ключевым условием стало именно налогообложение всех международных посылок. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

