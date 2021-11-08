акон про олігархів. РНБО визначить перших "номінантів" наприкінці травня 2022 року

Закон про олігархів, який 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський , набуде чинності через півроку. Вже наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших "номінантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Мін'юсту Дениса Малюські у Facebook .

"Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБО будуть можливі (з дотриманням усіх процедурних обмежень) вже з двадцятих чисел травня", - зазначив Малюська.

Він також наголосив, що з метою імплементації закону про олігархів Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення найближчим часом затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Крім того, РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів та порядок його формування та ведення, а також розробить такий реєстр.