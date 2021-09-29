Закон про олігархів призведе до появи нових і переділу власності, - екс-прем’єр

Закон про олігархів призведе до появи нових олігархів і переділу власності, як це було при Януковичі чи на початку 2000-х в Росії.

"Я вважаю, що закон про олігархів - це боротьба за те, хто стане новим олігархом. Я вважаю, що у цій фразі є суть того, що відбувається. З одного боку, я думаю, що влада спробувала великий бізнес поставити на коліна. Зробити такий дамоклів меч у вигляді закону, що ми зараз тебе запишемо, будеш олігархом. А з іншого боку, я думаю, що це питання виведення на сцену нових олігархів через цей закон", - сказав Гройсман.

Екс-прем’єр вважає, що країна переживала уже подібні спроби влади створили власних олігархів для розграбунку країни.

"У нас вже, по-моєму, при Януковичу з’являвся Курченко такий, недоолігарх чи младонедоолігарх. Який володів всім і зразу. Став олігархом за один рік. "Саша Стоматолог" з’явився у нас, теж молодий олігарх. Ми це все проходили", - додав Гройсман.

Колишній голова уряду впевнений, що обраний нинішньою владою шлях на побудову в Україні авторитаризму приречений на провал.

"Авторитарні режими - у них у всіх шлях один і той же. Фінал теж один і той же. Фінал дуже поганий, на превеликий жаль. Нічого немає краще демократії. Нічого немає краще вільних виборів. Нічого не має краще свободи слова", - підсумував Гройсман.