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Закон про олігархів може допомогти зменшити шкідливий вплив на політику України, - Британія

Автор: Дмитро Левицький

Британія вважає, що схвалений сьогодні українським парламентом закон про олігархів може допомогти у зменшенні шкідливого впливу на політику України. Однак для цього мають бути прозорість та реальна конкуренція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британського посла Мелінду Сіммонс.

"Закон про деолігархізацію може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України", - сказала вона.

Посол зазначила, що виконання цього закону має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

"Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа", - додала Сіммонс.

Нагадаємо, сьогодні Рада остаточно схвалила закон про олігархів. Цей документ підтримали 279 депутатів.

РБК-Україна розповідало, як депутати голосували за закон про олігархів.

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ВеликобританіяЗакон про олігархів