Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за схвалення законопроєкту №5599 . Глава держави підкреслив, що в Україні більше не буде олігархічної гілки влади.

Глава держави нагадав, що в Україні влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. "У нашій державі протягом багатьох років існувала олігархічна гілка влади - груп людей, які вважали себе важливішими за законодавців, чиновників і суддів", - уточнив він.

Зеленський подякував депутатам Ради, які підтримали законопроєкт про олігархів, назвавши голосування "правильним сигналом". Він відзначив тиск і шантаж, яким піддалися парламентарії при обговоренні документа.

"Більше олігархічної гілки влади в Україні не буде. Законодавча, виконавча і судова - так. А для олігархів єдиний шлях - стати чистим бізнесом", - резюмував президент.