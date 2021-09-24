Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді

За його словами, протиріччя в законопроекті вийшли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки - під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має визначати орган, який визначатиме олігархів.

"Нам потрібно лише, застосувавши статтю 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де виявилися суперечливі поправки, в тій редакції, яку запропонував комітет", - пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що профільний комітет відхилив поправку 398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.

"Була допущена технічна помилка секретаріатом комітету. Комітет цю поправку відхилив. Але в результаті людського фактора співробітники секретаріату внесли її як враховану. Саме через це вийшли протиріччя", - додав Веніславський.

Він також уточнив, що голосування по спірній статті має призначити спікер Разумков. Тому дата буде залежати від того, коли він винесе це питання до зали.

Зазначимо, сьогодні комітет Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки прийняв рішення звернутися до Разумкова з пропозицією усунути неузгодженості в законі про олігархів в порядку статті 131 Регламенту.