Закон "про податковий терор" стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди, - експерти

Закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор" та підписаний 21 травня президентом, стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", передає РБК-Україна.

На думку експертів, передбачене законом різке збільшення акцизів (в 4 рази) на стіки для систем нагрівання стане поштовхом до масової контрабанди цього продукту.

За розрахунками Асоціації "Укртютюн", через запропоноване різке підвищення акцизу середня вартість пачки стіків для нагрівання зросте приблизно до 90 грн, що майже удвічі вище, ніж у Молдові та Білорусі, і в півтора раза вище, ніж у Росії.

"Як показують розрахунки, після підвищення акцизів лише на одній невеликій партії в 40 коробів контрабандист може без особливих проблем і ризиків заробити на квартиру під Києвом. У програші опиниться лише держбюджет", - йдеться в матеріалі.

За даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів - до 3,5 млрд штук на рік. Одна з основних причин - різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Натомість, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину, або майже на 30 млрд штук.

"Контрабанда та контрафакт тютюнових виробів створюють реальну загрозу для фінансової безпеки країни, тим паче під час розгортання світової економічної кризи", - застерігають фахівці.

В публікації також зазначається, що навіть у фінансово спокійніший 2019 рік низькі надходження за тютюновим акцизом стали другою найважчою втратою для держбюджету України після ПДВ на імпортні товари.

"Тільки за минулий рік обсяг недоотриманого тютюнового акцизу становив 14 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

Щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, парламент 16 січня схвалив у другому читанні законопроект №1210, за нього проголосували 283 парламентарії.

Одразу після цього, у Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - в т. ч. Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".