Закон про незаконне збагачення треба розглянути після мовного, - БПП

Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Герасимов також планує звернутись до профільного комітету

Президентський законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення має бути розглянутий ВР відразу після голосування за закон про мову. Про це в кулуарах ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, коментуючи законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення”, реєстраційний № 10110, внесений до ВР президентом України, як невідкладний.

"Президентський законопроект повністю відповідає Конституції України і найкращим європейським практикам. Є чітка позиція президента Петра Порошенка і фракції БПП, що покарання за незаконне збагачення обов’язково має бути в Кримінальному кодексі. Я буду просити членів профільного комітету підтримувати розгляд законопроектів про незаконне збагачення, зокрема президентський законопроект", – сказав Герасимов.

Він також зазначив, що як тільки буде проголосований законопроект про державну мову, негайно необхідно приймати закон про відповідальність за незаконне збагачення.

"Ми відкриті до дискусії по даному законопроекту з громадськістю та антикорупційними органами, бо їм працювати з цим законом. Позиція Петра Порошенка, що будь-який закон, який стосується важливих соціальних чи суспільних проблем, має пройти широке громадське і експертне обговорення. Те, що до ВР подано 14 альтернативних законопроектів, показує наскільки високий суспільний інтерес викликає ця тематика. І ми вітаємо цю дискусію", – відзначив Герасимов.