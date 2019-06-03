Закон про незаконне збагачення направили на погодження до МВФ

Напрацьований комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з закордонними партнерами України єдиний законопроект про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення було направлено до Міжнародного валютного фонду та посольства США. Про це заявив голова комітету Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, зараз очікується відповідь від фонду та посольства.

"Ми створили робочу групу. Ми зробили цей проект (про незаконне збагачення, - ред.) і зараз надіслали в посольство США, в європейське посольство та до МВФ. Чекаємо відповіді. Тому, якщо по закону, то треба розглянути цей закон, а потім уже вносити новий. Це я кажу для представника президента", - заявив Кожем'якін.

Окрім того, член робочої групи з напрацювання єдиного законопроекту про незаконне збагачення, нардеп Олена Сотник заявила, що проект є готовим до розгляду у сесійній залі.

"З приводу незаконного збагачення. Я є членом робочої групи з напрацювання тексту. Текст готовий. Це означає, що ми можемо його реєструвати. В нас були на всіх робочих групах присутні і представники ЄС, і представники США", - додала Сотник.

Нагадаємо, 31 травня анонсувалося, що Зеленський внесе до Верховної ради законопроект про незаконне збагачення. Так, раніше радник Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено. За словами Рябошапки, Зеленський запропонував додатковий інструмент, щоб скасувати амністію незаконно добутих капіталів після рішення Конституційного суду.

Крім того, під час церемонії інавгурації Зеленський закликав депутатів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тоді глава держави підкреслив, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

Так, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.