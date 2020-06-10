Закон про народовладдя обмежує права людей, - Тимошенко

Закон про народовладдя, обіцяний владою ще на виборах, не розширює можливості громадян, а обмежує їхні права.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє сайт політсили.

"Влада рік не вносила закону про референдум. Землю виставили на розпродаж, стратегічні об’єкти також – у людей ніхто їхню думку навіть не запитав. А тепер президент вносить закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, в якому скасовує право людей ініціювати його з найважливіших питань", - заявила Тимошенко.

Президентський закон про народовладдя, переконана Тимошенко, обмежує права людей.

"Сьогодні в Конституції написано, що люди за своєю власною ініціативою можуть проводити референдум, якщо зібрано три мільйони підписів. Вони можуть поставити будь-яке питання, окрім питань щодо територіальної цілісності країни, податків, амністії тощо. В цьому ж документі президент вказав, що тільки він своїм указом може оголошувати референдуми, які стосуються прав людей, закріпивши право указом проводити референдуми, коли він захоче", - додає лідер політсили.

Вона зазначає, що закон, фактично, порушує основи конституційного ладу, адже тепер будь-які референдуми громадяни можуть проводити тільки з дозволу глави держави.

"Ми ще до початку пандемії коронавірусу оголосили збір підписів щодо проведення референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі, і ми чекаємо завершення карантину, щоб продовжити збирати підписи й вимагати проведення референдуму. Але, якщо закон про референдум в редакції президента буде прийнятий, це означатиме, що людей позбавлять права навіть висловити свою думку", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ був зареєстрований в парламенті 9 червня.

Раніше, в середині травня голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що ВР зможе розглянути законопроект про референдум, підготовлений нардепами, через кілька тижнів.