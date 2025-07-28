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Закон о НАБУ ударил по Зеленскому: эксперт объяснил, как это влияет на поддержку Украины

Понедельник 28 июля 2025 21:38
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Закон о НАБУ ударил по Зеленскому: эксперт объяснил, как это влияет на поддержку Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Ситуация вокруг принятия закона, который меняет подчинение НАБУ и САП, стала первым политическим кризисом в Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Я думаю, что о конце эпопеи, и то относительно конец, условный, можно будет говорить после 31 июля. Потому что автоматически, чтобы приехали депутаты и все быстро проголосовали, судя по всему, не будет", - отметил Фесенко.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с голосованием за законопроект, который предусматривал подчинение НАБУ и САП Генеральной прокуратуре, имела "личный интерес" для части депутатов.

"Одно дело, когда они голосовали за тот знаменитый законопроект, который подчинял НАБУ и САП Генпрокуратуре - там был, я бы сказал, у многих депутатов искренний личный интерес. У кого-то, потому что они сами под следствием, ну таких не очень много, где-то 2-3 десятка, но тем не менее такие были", - отметил он.

Он также добавил, что были депутаты, которые критически относились к НАБУ или опасались, что сами могут оказаться под следствием.

По мнению эксперта, новый генпрокурор действует осторожнее, чем руководитель СБУ Василий Малюк, который активно поддержал законопроект и провел "спецоперацию против НАБУ".

"То, как реагировал наш новый Генпрокурор на всю эту историю - у меня такое ощущение, что он действует достаточно гибко. И не будет он простым исполнителем. Вот Малыш действовал более активно. Он поддержал этот законопроект, и вообще провел активную спецоперацию против НАБУ накануне", - сказал Фесенко.

Он считает, что генпрокурор думает о своем политическом будущем, поэтому занимает осторожную позицию.

"Я думаю, что он уже тоже думает о будущем, о том, что ситуация такая достаточно токсичная. Он уже молодой человек, я думаю, что он заботится о своем политическом, возможно, и не только политическом будущем", - добавил специалист.

Закон привел к политическому кризису

По его мнению, нынешняя ситуация стала очевидным политическим кризисом, несмотря на то, что она не является масштабной.

"То, что произошло, я имею в виду протесты общественности и реакцию наших международных партнеров, - все это стало проявлением первого за время полномасштабной войны с Россией определенного политического кризиса. Да, это, слава Богу, не такой острый, не такой масштабный кризис, который может дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию, но очевидный кризис", - подчеркнул Фесенко.

Он считает принятие антинабушного законопроекта ошибкой, которая нанесла ущерб президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

"Это же ударило по интересам самого Зеленского и его команды. Может, мы еще не знаем, но думаю, что будут и негативные последствия по рейтингам, и некоторые другие негативные последствия", - предположил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на волну публикаций в западных СМИ, которая, по его словам, еще не завершилась, и на приостановление отдельных траншей международной помощи Украине.

"Эта негативная волна публикаций западных СМИ - она еще не закончилась, продолжение будет. Здесь влияет на общественное мнение, более жесткой будет позиция наших международных партнеров. То, что вы упомянули - там приостановлены определенные транши. Это по программе Ukraine Facility", - отметил эксперт.

Он отметил, что эта программа является главным источником бюджетной поддержки Украины, и предупредил: условия получения помощи отныне будут более жесткими.

"Нам будут ставить, как это было раньше, до войны, жесткие рамки. Есть конкретные задачи, и возможность получения новых денег будет зависеть полностью от выполнения этих требований", пояснил он.

По словам Фесенко, эти требования будут касаться внутренних реформ и антикоррупционной политики, которая будет под особым контролем западных партнеров.

Законопроект о НАБУ и САП

Напомним, Верховная Рада на этой неделе фактически урезала полномочия НАБУ и САП, приняв резонансный закон. При этом Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отреагировала на такое решение украинского парламента. По ее словам, принятие закона - серьезный шаг назад. А вот послы G7 тогда выразили обеспокоенность.

Законопроект Зеленского

24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы.

Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

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Владимир Зеленский НАБУ САП
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