Закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые находятся на фронте, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что эти усилия в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя.

При этом в ведомстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

Однако закон вызывает много споров: к первому проекту украинские законодатели представили более 4 тысяч поправок.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается вопроса аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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