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Закон о мобилизации усилил оборону, но в нем изменения возможны, - Завитневич

Понедельник 23 декабря 2024 12:24
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Закон о мобилизации усилил оборону, но в нем изменения возможны, - Завитневич Фото: Александр Завитневич (sluga-narodu.com)
Автор: Наталья Кава

Закон о мобилизации в Украине был неотложным реагированием на ту ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта. Он обеспечил реальное усиление сил обороны.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

По его словам, после вступления в силу закона, выросло в разы количество мобилизованных. При этом военно-учетные данные через ТЦК и приложение "Резерв+" обновили миллионы военнообязанных мужчин.

"Список положительных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициатив МО, ГШ и народных избранников. Нет ни одного закона, который остается неизменным, застывает во времени своего создания", - рассказал Завитневич.

Мобилизация в Украине

В апреле этого года Верховная Рада Украины приняла закон, который вносит существенные изменения в систему мобилизации и военной службы в Украине.

В этом законе было отменено понятие "ограниченно годный к военной службе". Граждане признаются либо годными, либо непригодными к службе, что влияет на возможность их мобилизации. Также был снижен с 27 до 25 лет.

А в октябре этого года в порядок мобилизации в Украине был внесен ряд изменений. В частности, правительство разрешило набор в армию в обход ТЦК. Также приостановлен призыв некоторых категорий мужчин в возрасте до 25 лет.

Подробно о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине
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