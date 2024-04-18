ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Закон о кредите Украине и о REPO может быть принят одним пакетом в Конгрессе США

Четверг 18 апреля 2024 20:14
UA EN RU
Закон о кредите Украине и о REPO может быть принят одним пакетом в Конгрессе США Фото: в Конгрессе США могут принять закон о конфискации активов РФ в пользу Украины (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Иван Носальский

Вместе с законом о кредитовании Украины в США могут принять и закон про REPO, который даст возможность президенту США передавать Украине арестованные российские активы.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях".

Законопроект о REPO уже предложен в Палате представителей Конгресса. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании.

Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, считают объединение законопроектов в пакет возможным.

"Да, такой вариант возможен", - сказал собеседник в ответ на вопрос, могут ли законопроекты о кредите и REPO быть приняты в пакете.

Закон про REPO позволит дополнительно передать Украине до 8 млрд долларов арестованных активов.

В интервью РБК-Украина заместитель главы ОП Ирина Мудра сказала, что для Украины было бы желательно, чтобы эти два законопроекта принимались пакетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Конгресс США
NEWS
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
DAILY
В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях