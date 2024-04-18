Закон о кредите Украине и о REPO может быть принят одним пакетом в Конгрессе США
Вместе с законом о кредитовании Украины в США могут принять и закон про REPO, который даст возможность президенту США передавать Украине арестованные российские активы.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина "В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях".
Законопроект о REPO уже предложен в Палате представителей Конгресса. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании.
Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, считают объединение законопроектов в пакет возможным.
"Да, такой вариант возможен", - сказал собеседник в ответ на вопрос, могут ли законопроекты о кредите и REPO быть приняты в пакете.
Закон про REPO позволит дополнительно передать Украине до 8 млрд долларов арестованных активов.
В интервью РБК-Украина заместитель главы ОП Ирина Мудра сказала, что для Украины было бы желательно, чтобы эти два законопроекта принимались пакетом.
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