Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Відзначимо, раніше проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Підкреслимо, до першого читання у документі пропонувалося встановити, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. Однак у ході розгляду документа в сесійній залі нардепи підтримали правку, яку відхилив комітет, про внесення не більше десяти запитів від одного нардепа на одному пленарному тижні.

Нагадаємо, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", документ підтримали 248 депутатів Ради.

Даний закон парламентарії прийняли за основу 13 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".