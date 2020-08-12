Закон про гральний бізнес не може бути реалізований, - НАЗК

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Зеленському надіслали листа

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес. У НАЗК заявляють, що закон створить корупційні ризики і не може бути реалізований.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Так, Агентство надіслало Зеленському листа із застереженнями стосовно закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

НАЗК наголошує, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, бо його положення суперечать одне одному.

"Впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію і прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор", - йдеться в заяві.

За результатами експертизи в документі виявили понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, а також два взаємовиключні положення, які виключають можливість виконати підписаний закон.

"НАЗК сподівається, що Президент ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

РБК-Україна писало, що 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.