Закон про держслужбу за контрактом передали на підпис Зеленському

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект раніше вже схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Відзначимо, законом буде спрощено порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Очікується, що прийняття законопроекту зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня ВР схвалила за основу в першому читанні даний проект закону. Тоді за документ проголосували 273 парламентарія.

Додамо також, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.