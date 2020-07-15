Закон про електронний кабінет ускладнює роботу бізнесу, - Южаніна

Фото: Ніна Южаніна (eurosolidarity.org)

На ї думку, закон дозволяє фіскалам більш жорстко контролювати підприємців

Автори закону 2524 щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, намагаючись виправити ситуацію з існуючою системою оподаткування бізнесу, ще більше розмили формулювання і дали контрольним органам додаткові можливості "викручувати" руки платникам податків.

Про це сказала народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна на пленарному засіданні під час обговорення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України.

Вона зауважила, що в основі цього законодавчого акту було удосконалення роботи електронного кабінету платника податків та скасування необхідності реєстрації в контролюючому органі книги обліку доходів підприємців.

Для підприємців на загальній системі оподаткування та для самозайнятих осіб запроваджено типову форму обліку доходів, яку можна вести в електронній формі, навіть через електронний кабінет платника на сайті ДПС.

Южаніна наголошує, що законопроектом, винесеним до другого читання, скасовується книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, в якій щоденно за підсумками робочого дня відбиваються доходи фізичних осіб-підприємців.

На її думку, скасування книги обліку доходів за висновками всіх фахівців, в тому числі мінфіну та Державної податкової служби, призведе до повної втрати контролю за обсягами доходів платників єдиного податку 1-3 групи.

"Результатом цього стане безальтернативне запровадження контролю для таких платників у вигляді реєстраторів розрахункових операцій. Люди виходили тут півроку для того, щоб довести, що РРО не на часі впроваджувати", - підкреслила Южаніна.

За словами Южаніної, автори закону 2524 цинічно пропонують норму, якою звільняють від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи акціонерів, які будуть отримані у 2020-2021 роках внаслідок ліквідації, продажу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи.

"Ухвалення такої норми є лобіюванням інтересів великих платників, які зараз отримають, легалізують свої доходи в Україні через продаж контрольованих іноземних компаній без сплати жодного податку. З пенсіонерів беремо податки, а тут - давайте дозволимо два роки в іноземних контрольованих компаніях отримувати величезні гроші без оподаткування в Україні", - підкреслила Южаніна.

Вона також розкритикована авторів документу за звільнення від оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб від продажу контрольованих іноземних компаній.

Нагадаємо, законом №466 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей, у податковому законодавстві було запроваджено оподаткування контрольованих іноземних компаній, власниками яких є резиденти - громадяни України.