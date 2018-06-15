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Порошенко підписав закон про дипломатичну службу

НовиниПолітика    15.06.2018 - 11:33
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, ефективна дипломатична служба - це те, чого сьогодні потребує наша держава

Президент України Петро Порошенко підписав закон про дипломатичну службу. Церемонія підписання закону відбулася сьогодні, 15 червня 2018 року.

"Робота дипломата аж ніяк не менш важлива, ніж служба українського воїна. Так само захищають Україну українськи дипломати по всьому світу і допомагають нам відновити український суверенітет. Завдяки вашій роботі нам вдалося підписати і ратифікувати УА з ЄС, ЗВТ, яка вже зараз приносить свої плоди для України", - заявив він.

За словами Порошенка, дипломати є "вірою всієї нації в європейське та євроатлантичне майбутнє України".

"Ефективна дипломатична служба - це те, чого сьогодні потребує наша держава. Вона базується на всіх принципах, закладених в УА з ЄС. Ми цінуємо українського дипломата-професіонала", - додав він.

 

Сьогодні підписую Закон України «Про дипломатичну службу»

Опубліковано Петром Порошенком 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України (ВРУ) ухвалила раніше ветований главою держави законопроект №7322 "Про дипломатичну службу" з пропозиціями президента України Петра Порошенка.

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Теги публікації: Порошенко Петро, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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