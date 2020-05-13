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Закон про банки показав, що Зеленський на стороні держави, а не олігархів, - експерт

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:12
Закон про банки показав, що Зеленський на стороні держави, а не олігархів, - експерт
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Політолог Гладких зазначає, що закон було розблоковано без порушення законодавства та регламенту

Ухвалення в парламенті так званого антиколомойського закону (№ 2571-д) свідчить про те, що президент Володимир Зеленський опікується інтереси України, а не окремих олігархів. Про це заявив в коментарі журналістам політолог Валентин Гладких, передає РБК-Україна.

"Критиками президента свідомо розкручувався штамп, що Зеленський - маріонетка Коломойського. Цей штамп не витримував жодної критики, але все ж мав певний вплив на частину електорату. Після сьогоднішнього голосування навіть найбільш запеклі критики мають замислитися: як це так, що "маріонетка" йде на великий конфлікт з Коломойським", - сказав експерт.

Гладких також звернув увагу на подолання "поправочного спаму", коли до другого читання депутати запропонували до закону 16 тис. поправок. На його думку, дуже важливо, що закон було розблоковано без жодного порушення законодавства та регламенту.

"Це було зроблено дуже грамотно. І я сподіваюся, в майбутньому ні в кого не буде спокуси використовувати "депутатський спам", для затягування інших законів", - додав експерт.

Своєю чергою, політолог Тарас Загородній вважає, що прийняття "банківського" закону остаточно зруйнувало міф про вплив екс-співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського.

"Зеленський особисто прийшов в парламент дотискати "банківський" закон. Показав, що він демонструє незалежність від олігархів. І дотиснув свою фракцію: 200 людей з "Слуги народу" проголосували "за". Це ще раз підтвердило, що у президента є стабільно 200 голосів, і це дозволяє йому проводити закони, які йому потрібні", - заявив він.

Нагадаємо, 13 травня Верховна рада прийняла закон 2571-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Без цього закону МВФ відмовлявся підписувати угоду з Україною.

Теги Новини України банкиВерховна РадаМВФ
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