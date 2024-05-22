Штрафы и исправительные работы. В Украине приняли законы о противодействии домашнему насилию

В Парламенте приняли во втором чтении два законопроекта по противодействию домашнему насилию. Первый, №8329, усиливает ответственность за совершение насилия в отношении женщин и домашнее насилие. Второй - №10420 - вводит нормы Стамбульской Конвенции Совета Европы и Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2012/29/ЕС .

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, этот законопроект является одним из нормативно-правовых документов, принятых во исполнение "Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями", известной как "Стамбульская конвенция". В частности это касается надлежащего расследования фактов насилия и привлечения обидчиков к ответственности. Соответствующий законопроект о ратификации Украина приняла почти два года назад – 20 июня 2022 года.

“Домашнее насилие – это жестокая реальность, которая остается скрытой за закрытыми дверями многих домов. Несмотря на то что об этой проблеме все чаще говорят в обществе, она продолжает оставаться острой, и, к сожалению, статистика подтверждает увеличение случаев домашнего насилия. Поэтому принятие во втором чтении законопроекта №№8329 – важный законодательный шаг для защиты женщин”, - подчеркнула нардепка.

Она подчеркнула - только в 2023 году Нацполиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия - 20% больше, чем в 2022-м. Число зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80%. Кроме того, выявлено на 36% больше административных правонарушений. Более того, в текущем году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.

Поэтому согласно принятому законопроекту №8329, отметила Шуляк, лиц, совершающих домашнее насилие, будут штрафовать в размере до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо отправлять на общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, либо на исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом двадцати процентов заработка или будут налагать административный арест на срок до десяти суток.

При этом парламентария подчеркнула, что эффективное противодействие домашнему насилию – это целый ряд законопроектов, которые усилят ответственность за это преступление, обеспечат действенную защиту жертв, оперативное реагирование правоохранителей и общества. В частности, речь идет и о принятом 22 мая законопроекте №10420. Сейчас, пояснила Шуляк, права и обязанности потерпевшего возникают в момент подачи им или иным лицом заявления о правонарушении. Но принятый законопроект предусматривает, в частности, что уголовные дела в отношении детей и подростков в возрасте до 18 лет могут возбуждаться и без заявления потерпевших по факту внесения сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, например, после получения информации из открытых источников.

"Это очень важно, поскольку во многих случаях потерпевшее лицо не обращается в полицию, идет на подписание соглашения о примирении или забирает заявление из-за запугивания, давления или из-за нежелания проходить долгую судебную процедуру, медицинские экспертизы, что может причинить моральное и физическое страдание", - сообщила Шуляк.

Она также напомнила, что в Украине с июня 2022 началось активное строительство шелтеров, в частности на Закарпатье и Житомирщине. В них пострадавшие получат бесплатное временное убежище, в котором смогут находиться в течение 3 месяцев, а в случае необходимости – и до 6 месяцев.

“Но это только первые шаги. Полноценное внедрение положений Стамбульской конвенции будет действенным механизмом защиты прав, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Ратификация конвенции в свое время стала очень знаковым событием, которого мы ждали 11 лет. Безусловно, процесс имплементации достаточно длительный, но принятие законопроектов №8329 и №10420 в любом случае будет приближать Украину к цивилизованному, признанному миром, стандарту оказания помощи, пострадавшим от насилия. Это очень важно особенно во время войны", – подытожила Шуляк.