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В Нигере мятежники удерживают президента. СМИ пишут о госперевороте

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Среда 26 июля 2023 14:38
В Нигере мятежники удерживают президента. СМИ пишут о госперевороте Фото: Мохамед Базум, президент Нигера (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохамеда Базума. Отдельные СМИ заявляют о якобы попытке госпереворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jeune Afrique.

Как пишет издание, президент сейчас проводит переговоры с мятежниками.

Отдельные СМИ говорят о "смене настроений", другие же утверждают о якобы попытке государственного переворота.

"По данным регионального военного источника, глава государства Нигер в настоящее время удерживается мятежниками в своей резиденции в Ниамее. Их количество на момент написания статьи остается неизвестным. Другой источник, близкий к администрации президента, утверждает, что Мохаммед Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров" с солдатами, участвующими в захвате", - добавляет издание.

Президентскую гвардию возглавляет Омар Чиани, который работал при Махамаде Иссуфе - бывшем президенте Нигера.

Отмечается, что это не первый случай, когда солдаты угрожают властям Нигера. Например, 1 марта 2021 года офицеры попытались свергнуть Махамада Иссуфа, за два дня до инаугурации Мохамеда Базума.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о попытке государственного мятежа в Судане, произошедшей в апреле текущего года.

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