В Нигере мятежники удерживают президента. СМИ пишут о госперевороте
Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохамеда Базума. Отдельные СМИ заявляют о якобы попытке госпереворота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jeune Afrique.
Как пишет издание, президент сейчас проводит переговоры с мятежниками.
Отдельные СМИ говорят о "смене настроений", другие же утверждают о якобы попытке государственного переворота.
"По данным регионального военного источника, глава государства Нигер в настоящее время удерживается мятежниками в своей резиденции в Ниамее. Их количество на момент написания статьи остается неизвестным. Другой источник, близкий к администрации президента, утверждает, что Мохаммед Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров" с солдатами, участвующими в захвате", - добавляет издание.
Президентскую гвардию возглавляет Омар Чиани, который работал при Махамаде Иссуфе - бывшем президенте Нигера.
Отмечается, что это не первый случай, когда солдаты угрожают властям Нигера. Например, 1 марта 2021 года офицеры попытались свергнуть Махамада Иссуфа, за два дня до инаугурации Мохамеда Базума.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о попытке государственного мятежа в Судане, произошедшей в апреле текущего года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.