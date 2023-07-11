В заключительном заявлении саммита НАТО нет графика вступления Украины в Альянс, - глава МИД Венгрии

Издание сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что в предложенном заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе отсутствует конкретный график вступления Украины в Альянс.

При этом никаких дополнительных деталей Reuters не приводит.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что текст коммюнике Альянса по Украине будет обнародован сегодня. Ранее он отмечал, что Украина получит сильное сообщение по итогам саммита. При этом он не сказал, получит ли Украина приглашение в НАТО.

Отметим, что Украина хочет получить приглашение к вступлению на саммите. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.

Кроме того, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ для Украины.

К тому же Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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