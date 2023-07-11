RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В заключительном заявлении саммита НАТО нет графика вступления Украины в Альянс, - глава МИД Венгрии

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе не указан конкретный график вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что в предложенном заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе отсутствует конкретный график вступления Украины в Альянс.

При этом никаких дополнительных деталей Reuters не приводит.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что текст коммюнике Альянса по Украине будет обнародован сегодня. Ранее он отмечал, что Украина получит сильное сообщение по итогам саммита. При этом он не сказал, получит ли Украина приглашение в НАТО.

Отметим, что Украина хочет получить приглашение к вступлению на саммите. При этом страна понимает, что полноправным членом Альянса может стать только после окончания войны с Россией.

Кроме того, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ для Украины.

К тому же Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВенгрия