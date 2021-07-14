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ПАР охопили масові заворушення після ув'язнення екс-президента: вже 72 загиблих

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ПАР, Середа 14 липня 2021 01:36
ПАР охопили масові заворушення після ув'язнення екс-президента: вже 72 загиблих Фото: під час заворушень у ПАР загинули 72 людини (twitter.com/ajplus)
Автор: Наталья Скороход

У Південно-Африканській Республіці після ув'язнення екс-президента Джейкоба Зуми почалися масові заворушення на вулицях. В результаті загинуло 72 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Масові заворушення почалися в бідних районах. Там люди почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг. В результаті поліція і військові відкрили вогонь світлошумовими гранатами і гумовими кулями, щоб зупинити хвилю беззаконня. Крім того, заарештували 1200 осіб.

Генерал-майор поліції Матапело Петерс заявив, що більшість смертей в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал сталися в результаті хаотичної тисняви під час грабежів магазинів. За його словами, 27 смертей розслідуються в провінції Квазулу-Натал і 45-в провінції Гаутенг. Також розслідуються випадки загибелі людей в результаті вибухів, коли люди намагалися проникнути в банкомати, а також інших смертельних випадків, викликаних стріляниною.

Насильство спалахнуло після того, як колишнього президента Джейкоба Зуму забрали до в'язниці. Протести переросли в низку грабежів в селищах двох провінцій.Також відомо, що під час протестів була розграбована і відключена радіостанція місцевого співтовариства, також були закриті центри вакцинації від COVID-19.

В інших провінціях ситуація спокійна, але поліція знаходиться в стані бойової готовності.

Нагадаємо, що в ПАР потрапив у в'язницю колишній президент Джейкоб Зума. Його звинуватили в неповазі до суду.

Раніше повідомлялося, що Зума став президентом ПАР в 2009 році.

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