ПАР охопили масові заворушення після ув'язнення екс-президента: вже 72 загиблих
У Південно-Африканській Республіці після ув'язнення екс-президента Джейкоба Зуми почалися масові заворушення на вулицях. В результаті загинуло 72 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Масові заворушення почалися в бідних районах. Там люди почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг. В результаті поліція і військові відкрили вогонь світлошумовими гранатами і гумовими кулями, щоб зупинити хвилю беззаконня. Крім того, заарештували 1200 осіб.
Генерал-майор поліції Матапело Петерс заявив, що більшість смертей в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал сталися в результаті хаотичної тисняви під час грабежів магазинів. За його словами, 27 смертей розслідуються в провінції Квазулу-Натал і 45-в провінції Гаутенг. Також розслідуються випадки загибелі людей в результаті вибухів, коли люди намагалися проникнути в банкомати, а також інших смертельних випадків, викликаних стріляниною.
Насильство спалахнуло після того, як колишнього президента Джейкоба Зуму забрали до в'язниці. Протести переросли в низку грабежів в селищах двох провінцій.Також відомо, що під час протестів була розграбована і відключена радіостанція місцевого співтовариства, також були закриті центри вакцинації від COVID-19.
В інших провінціях ситуація спокійна, але поліція знаходиться в стані бойової готовності.
Нагадаємо, що в ПАР потрапив у в'язницю колишній президент Джейкоб Зума. Його звинуватили в неповазі до суду.
Раніше повідомлялося, що Зума став президентом ПАР в 2009 році.