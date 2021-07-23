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Ув'язненому екс-президенту ПАР Зуме дозволили бути присутніми на похоронах брата

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ПАР, П'ятниця 23 липня 2021 05:12
Ув'язненому екс-президенту ПАР Зуме дозволили бути присутніми на похоронах брата Фото: Джейкоб Зума, екс-президент ПАР (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Колишньому президенту ПАР Джейкобу Зуме дозволили тимчасово покинути в'язницю за сімейними обставинами. Йому дозволили бути присутніми на похоронах молодшого брата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зума отримав відпустку за сімейними обставинами, оскільки він вважався короткостроковим ув'язненим з низьким рівнем ризику. Тому на похоронах екс-президенту не потрібно було одягати тюремну форму - він був одягнений в темний костюм і білу сорочку.

"Його супроводжували співробітники виправної установи за підтримки правоохоронних органів. І ми можемо підтвердити, що він повернувся до виправної установи Есткур", - заявив Міністр Кабінету Міністрів Кумбудзо Нцхавені.

Видання повідомляє, що на похоронах колишній президент ПАР був в оточенні рідних. Однак його ретельно охороняли - поруч патрулювали солдати, а вздовж дороги стояли військові й поліцейські машини.

Нагадаємо, Джейкоба Зуму заарештували 7 липня за неповагу до суду. Суд зобов'язав його давати свідчення з приводу розслідування корупції протягом 9 років його правління.

Раніше повідомлялося, що після арешту Зуми в ПАР спалахнули протести. Вони переросли в масові заворушення, в результаті яких загинули люди.

Також ми писали, що в результаті заворушень в ПАР загинули 200 осіб. При цих деякі з них були застрелені.

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