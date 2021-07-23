Ув'язненому екс-президенту ПАР Зуме дозволили бути присутніми на похоронах брата
Колишньому президенту ПАР Джейкобу Зуме дозволили тимчасово покинути в'язницю за сімейними обставинами. Йому дозволили бути присутніми на похоронах молодшого брата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зума отримав відпустку за сімейними обставинами, оскільки він вважався короткостроковим ув'язненим з низьким рівнем ризику. Тому на похоронах екс-президенту не потрібно було одягати тюремну форму - він був одягнений в темний костюм і білу сорочку.
"Його супроводжували співробітники виправної установи за підтримки правоохоронних органів. І ми можемо підтвердити, що він повернувся до виправної установи Есткур", - заявив Міністр Кабінету Міністрів Кумбудзо Нцхавені.
Видання повідомляє, що на похоронах колишній президент ПАР був в оточенні рідних. Однак його ретельно охороняли - поруч патрулювали солдати, а вздовж дороги стояли військові й поліцейські машини.
Нагадаємо, Джейкоба Зуму заарештували 7 липня за неповагу до суду. Суд зобов'язав його давати свідчення з приводу розслідування корупції протягом 9 років його правління.
Раніше повідомлялося, що після арешту Зуми в ПАР спалахнули протести. Вони переросли в масові заворушення, в результаті яких загинули люди.
Також ми писали, що в результаті заворушень в ПАР загинули 200 осіб. При цих деякі з них були застрелені.