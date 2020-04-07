Укладення договорів між споживачами та виконавцями компослуг відтерміновано, - ВР

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг інформує, що укладення договорів між споживачами та виконавцями комунальних послуг відтерміновано через карантин. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, законом передбачене відтермінування вимог ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" щодо укладання нових договорів з постачальниками компослуг (крім електроенергії та природного газу) відповідно до обраної співвласниками моделі договірних відносин.

"Оскільки в умовах карантину співвласники багатоквартирних будинків не мають можливості провести загальні збори або зібрати підписи шляхом обходу окремих приміщень, договори про надання комунальних послуг, укладені до введення у дію закону "Про житлово-комунальні послуги" (до 1 травня 2019 року), зберігають чинність на тих самих умовах, визначених такими договорами, зокрема і ціни/тарифи на послуги залишаться незмінними", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що протягом п’яти місяців після дати завершення карантину мають бути укладені нові договори між споживачами та виконавцями комунальних послуг за правилами, визначеними законом про ЖК-послуги.

Нагадаємо, раніше закон щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3275 на позачерговому засіданні 30 березня. В цілому його підтримали 312 депутатів. Президент Володимир Зеленський підписав його 1 квітня.