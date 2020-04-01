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Зеленський підписав закон про збереження соціальних гарантій

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 22:12
Зеленський підписав закон про збереження соціальних гарантій
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ передбачає додаткові соціальні та економічні гарантії

Президент України Володимир Зеленський 1 квітня підписав законопроєкт № 540-IX про збереження соціальних та економічних гарантій під час карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, документ передбачає додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину, зокрема, доплату до заробітної плати медикам та працівникам соціального захисту, а також допомогу з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств.

Верховна рада підтримала даний законопроєкт на позачерговому засіданні 30 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада внесла зміни до ряду законів з протидії коронавірусу в Україні. Зокрема, нардепи ввели підтримку для працівників і роботодавців в умовах карантину, розширили підстави для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом та спростили виробництво продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Рада провалила зміни до державного бюджету у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Україні. Документ у першому читанні підтримали лише 223 нардепи. За направлення законопроєкту на доопрацювання у профільний комітет проголосували 273 народних обранців.

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