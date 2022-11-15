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Без призывов к обеим сторонам. Кулеба после новых ударов ждет реакции G20

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 18:03
Без призывов к обеим сторонам. Кулеба после новых ударов ждет реакции G20 Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G20 дать оценку ракетным обстрелам Украины, которые 15 ноября осуществила РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министр подчеркнул, что Россия нанесла смертоносные ракетные удары по многим мирным украинским городам, разрушила жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.

"Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - обратился Кулеба к лидерам государств-участников саммита.

Пока известно, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

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