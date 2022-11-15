Без призывов к обеим сторонам. Кулеба после новых ударов ждет реакции G20
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G20 дать оценку ракетным обстрелам Украины, которые 15 ноября осуществила РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Министр подчеркнул, что Россия нанесла смертоносные ракетные удары по многим мирным украинским городам, разрушила жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.
"Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - обратился Кулеба к лидерам государств-участников саммита.
Пока известно, что российские войска сегодня, 15 ноября, нанесли по Украине наибольший удар с начала войны. Оккупанты выпустили около 100 ракет по украинским городам.
В Офисе президента Украины уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.
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