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ISW: Призывы Путина создать конкурентную военную промышленность оторваны от реальности

Фото: Призывы Путина создать конкурентную военную промышленность оторваны от реальности (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Призывы президента РФ Владимира Путина создать конкурентоспособную военную промышленность далеки от реальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что призывы президента России Владимира Путина оторваны от реалий относительно российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленной базы.

Сообщается, что Путин подчеркивал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Аналитики ранее сообщали, что иранские поставки беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость России от систем вооружений иранского производства.

Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что она значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может легко их пополнить.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не соответствует требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", - говорится в сообщении ISW.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал, что иранцы собираются поставить России новые партии дронов, а также баллистические ракеты, и высказывал предположение, что это ведет к росту зависимости России от иранского оружия.

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