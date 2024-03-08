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Призвал к военной сдержанности. Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ и Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

Как пишет пресс-служба, стороны обсудили важность снижения все еще значительных рисков для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в течение двух лет оккупирована российскими террористами. 

"Как я неоднократно заявлял, я должен говорить с обеими сторонами, чтобы помочь уменьшить опасность потенциально серьезной ядерной аварии, которая не признает границ. Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ее. Это также было моим посланием президенту Путину и другим российским чиновникам на этой неделе", - заявил Гросси.

Во время встречи глава МАГАТЭ отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной, поскольку шесть из семи столпов ядерной безопасности были полностью или частично скомпрометированы.

"Он также повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН 30 мая 2023 года", - добавляет пресс-служба.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе АЭС была оккупирована российскими террористами еще в начале полномасштабного вторжения. Враг разместил на ее территории военную технику. В частности, за время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины. Сейчас на АЭС находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации.

В феврале Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Тогда же лидер Украины пригласил гендиректора МАГАТЭ принять участие в Глобальном саммите мира.

Тем временем совет управляющих МАГАТЭ призвал срочно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.

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