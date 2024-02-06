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Зеленский пригласил МАГАТЭ принять участие в Глобальном саммите мира

Вторник 06 февраля 2024 18:46
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Зеленский пригласил МАГАТЭ принять участие в Глобальном саммите мира Фото: Владимир Зеленский и Габриэль Гросси (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский пригласил гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси принять участие в Глобальном саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во вторник, 6 февраля, Зеленский встретился с Гросси в Киеве. Во время встречи президент отметил важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

"Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован в Швейцарии", - заявил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечение как можно большего количества стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 г. Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, чток встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.

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Владимир Зеленский МАГАТЭ Война России против Украины
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