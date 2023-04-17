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Призывал к сепаратизму. На Закарпатье СБУ вручила агитатору подозрение

Фото: СБУ объявила подозрение жителю Закарпатья за призывы к сепаратизму (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Закарпатской области оправдывал российское вторжение, а также призывал разделить Украину. Ему вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Закарпатской области.

По данным следствия, житель Береговского района в сети распространял антиукраинские сообщения и оправдывал российскую агрессию. Лингвистическая экспертиза подтвердила его противоправную деятельность.

Антиукраинский контент мужчина репостил с российских пропагандистских сайтов. Он поддерживал действия руководства РФ, проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Кроме того, мужчина призвал присоединить временно захваченные районы к России и отсоединить Закарпатскую область из состава Украины.

В ходе обысков у нарушителя обнаружили компьютер и телефоны с поличным. Ему объявили подозрение по двум статьям УКУ.

Фото: на Закарпатье СБУ разоблачила агитатора (facebook.com/ssu.uzhhorod)

Напомним, сотруднику ФСБ объявили подозрение за задержание и пытки жителей Херсонской области.

Кроме того, СБУ заочно сообщила о подозрении российской пропагандистке, оправдывающей зверства оккупантов в Буче.

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