Призывал к свержению власти: дезертира-предателя приговорили к 6 годам тюрьмы

Суд Черниговской области признал виновным военнослужащего, который неоднократно призывал к насильственному свержению конституционного строя. Его приговорили к 6 годам заключения с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Государственное бюро расследований.
По данным РБК-Украина, речь идет о бывшем военнослужащем Руслане Богацком.
По данным детективов, в апреле 2024 года он самовольно оставил воинскую часть в Черниговской области. Позже он записывал и распространял в соцсетях видеообращения, где оправдывал побег и побуждал других военных поступать так же.
Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что отдельные видео содержали публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.
"После побега мужчина скрывался в Хмельницкой области. В доме, где он жил, обустроил специальный тайник, чтобы избежать возможных визитов правоохранителей. Однако работники ГБР точно установили его местонахождение, разоблачили и задержали", - говорится в сообщении.
По материалам ГБР, Менский районный суд Черниговской области признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения, а также в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.
Военному дали 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, в конце мая был осужден 21-летний предатель, который готовил для врага огневое поражение объектов в Киеве.
Также приговор получил дезертир-предатель, который сбежал на временно оккупированную территорию Украины и воевал против наших воинов на стороне россиян. Он приговорен к 15 годам тюрьмы.
Кроме того, РБК-Украина писало о том, что суд вынес приговор бывшей сотруднице Херсонского СИЗО, которая во время оккупации региона сотрудничала с Россией.
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