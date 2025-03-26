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Призывал к геноциду украинцев. Сообщено о подозрении известному пропагандисту России

Среда 26 марта 2025 14:35
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Призывал к геноциду украинцев. Сообщено о подозрении известному пропагандисту России Фото: Владимир Соловьев, пропагандист России (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении одному из главных рупоров Кремля Владимиру Соловьеву. Он оправдывал военные преступления оккупантов и призывал к геноциду украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно материалам дела, Соловьев неоднократно призывал ударить по территории Украины тактическим ядерным оружием, а также захватить четыре области на юге и востоке страны.

Это подозреваемый регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале "Россия-1", а также одноименном проекте и своем Telegram-канале.

"Кроме того, в течение 2024-2025 годов Соловьев неоднократно "предлагал" уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных регионах нашего государства, в частности через воздушные атаки России", - добавляет СБУ.

Соловьеву было сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 2 ст. 442 - геноцид;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;
  • ч. 3 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ст. 436 - пропаганда войны;

"Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - пишет СБУ.

Российская пропаганда

Российская пропаганда во время войны против Украины стала одним из главных инструментов влияния на общественное мнение как в самой России, так и за ее пределами. Она использует ложь, манипуляции и дезинформацию, чтобы оправдать агрессию, демонизировать Украину и расколоть западное общество.

Кремль активно распространяет дезинформацию через государственные медиа, соцсети и агентов влияния.

Недавно Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины предупредило о том, что Россия увеличивает количество подразделений информационно-психологических операций (ИПСО) в составе своих сил.

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